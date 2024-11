Onze de départ des Lions de la Teranga : Pape Thiaw fait confiance à ses cadres pour défier les Étalons du Burkina Faso.

Le duel entre le Burkina Faso et le Sénégal pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 démarre en force, avec un Onze de départ sénégalais taillé pour l’exploit. Sous la houlette du sélectionneur intérimaire Pape Thiaw, les Lions de la Teranga vont tenter de faire la différence sur le terrain, où chaque décision et chaque placement sont cruciaux pour garder l’élan victorieux. Voici la composition sénégalaise qui foulera la pelouse ce soir.



LE ONZE

• Gardien de but :

16. Edouard Mendy – Fidèle à son poste, le portier des Lions apportera sa solidité et son expérience pour contrer les assauts burkinabés.

• Défenseurs :

3. Kalidou Koulibaly – Capitaine et pilier de la défense sénégalaise, il sera l’élément clé pour maintenir une muraille solide.

19. Moussa Niakhaté – Avec son physique imposant, il renforcera l’axe défensif aux côtés de Koulibaly.

25. El Hadji Malick Diouf – Jeune talent, il complète la défense avec la fougue et la détermination de sa génération.

• Milieux de terrain :

15. Krépin Diatta – Positionné pour apporter de la vitesse et de la créativité, il jouera un rôle crucial dans les transitions rapides.

5. Idrissa Gana Gueye – Le vétéran du milieu de terrain sera chargé de stabiliser l’équipe, son expérience sera précieuse pour dominer la bataille au centre.

26. Pape Gueye – Un joueur au style physique qui, par sa combativité, épaulera Gana Gueye dans le verrouillage du milieu de terrain.

13. Iliman Ndiaye – En soutien aux attaquants, Ndiaye apporte une touche technique qui peut faire la différence dans les espaces restreints.

• Attaquants :

10. Sadio Mané – La star des Lions, fer de lance de l’attaque, portera les espoirs sénégalais pour percer la défense adverse.

18. Ismaila Sarr – Avec sa vitesse et sa capacité à éliminer, il sera une menace constante pour la défense burkinabé.

7. Nicolas Jackson – L’avant-centre, prêt à saisir chaque opportunité, apportera de la profondeur et de l’impact dans la surface.



Remplaçants :

Seny Dieng, Abdou Diallo, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Abdou Aziz Ndiaye, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Ibrahima Seck, Cheikh T. Sabaly, Cherif Ndiaye, Habib Diallo.



Cette formation, axée sur un équilibre entre jeunesse et expérience, montre la vision de Pape Thiaw pour affronter des Étalons déterminés à s’imposer . Avec un Sadio Mané en leader de l’attaque et un Kalidou Koulibaly pour orchestrer la défense, les Lions de la Teranga sont fin prêts pour un match qui s’annonce disputé.



Ce match contre le Burkina Faso est crucial pour Pape Thiaw, qui continue de renforcer sa vision pour les Lions de la Teranga. Sous son leadership, les joueurs sénégalais se battent pour rester au sommet des qualifications et démontrer leur capacité à atteindre la CAN 2025 en tant que sérieux prétendants au titre.Pape Thiaw veut insuffler un nouvel élan et prouver sa capacité à gérer les Lions lors de cette période de transition.



Pour le Sénégal, ce rendez-vous est une occasion d’affirmer une fois de plus leur suprématie en Afrique.