Olympique de Marseille : Rudi Garcia annonce son départ

Arrivé à l'OM en octobre 2016, Rudi Garcia a vécu une saison 2018/2019 catastrophique avec le club phocéen. En effet, Rudi Garcia vient d’annoncer en conférence de presse qu’il n’allait plus entraîner le club la saison prochaine.

« J’ai décidé de partir et j’ai proposé cette décision à mon président, qui l’a acceptée. Si j’écoutais simplement ma détermination, je resterais, mais si j’écoute mon bon sens et ma raison, c’est mieux qu’on se sépare et que j’arrête maintenant », a expliqué Rudi Garcia lors de sa conférence de presse ce mercredi. « J’ai décidé de quitter l'OM, une décision acceptée par le président », a martelé l’entraineur français de 55 ans.

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud était aussi présent lors de cette conférence de presse. « J’ai beaucoup de respect pour Rudi. Il restera à jamais comme l'entraîneur qui aura amené l'OM en finale européenne », a confié le président olympien.

Il quittera son poste la semaine prochaine, après le dernier match de championnat contre Montpellier, vendredi. Il avait été prolongé jusqu'en 2021, au mois d'octobre.