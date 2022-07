Olympique de Marseille : Pourquoi les dirigeants ne veulent plus de Bamba Dieng ?

Depuis le début du mercato estival, tout semble être subtilement mis en œuvre pour vendre Dieng, par Pablo Longoria, le président du directoire de l’OM et son nouvel entraîneur, Igor Tudor, qui a débarqué sur la canebière à la place de Jorge Sampaoli. Un bras de fer qui prend une tournure pour le moins inattendue depuis quelques jours, avec une option clairement prise par les dirigeants phocéens : faire comprendre au clan Dieng que les jeux sont faits ! Une solution qui n’agréé pas forcément le champion d’Afrique qui voyait l’avenir en bleu et blanc et en Ligue 1.



En effet, face à la volonté affichée du jeune attaquant sénégalais de rester à Marseille pour la saison 2022-2023 et d’y gagner ses galons de titulaire, malgré la grosse concurrence qu’il y a à ce poste, avec déjà Milik et Bakambu en haut sur la liste des titulaires. Le club qui a tout fait pour favoriser le départ de la pépite sénégalaise vers la Bundesliga ou encore en Angleterre, s’est jusque-là systématiquement heurté au refus de l’ex buteur de Diambars. Il faut dire que le départ de Jorge Sampaoli, qui avait fini d’adouber Dieng, a totalement bouleversé le vestiaire et fragilisé la position du joueur.



Dès lors, le ton a été haussé par l'entraîneur Igor Tudor. Ce dernier à lui-même, à l’issue de la préparation de pré saison de l’OM, déclaré ceci sur le cas de Bamba Dieng : « En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », a-t-il avoué dans les colonnes de Foot mercato. Une manière de faire savoir à son joueur qu’il ne compte plus sur lui, encore moins dans ses plans. D’ailleurs, Bamba Dieng (auteur de 8 buts en 36 matchs joués en L1) a disputé à peine quelques minutes lors des deux premiers matches amicaux de l’OM avant de disparaître au fond du banc de touche. Son triplé inscrit face à Marignane-Gignac n’y fera rien…



Selon la direction du club, il y a présentement une abondance pour ne pas dire trop d’attaquants dans leurs rangs avec l’arrivée de Luis Suarez (acheté 10 millions d’euros à Grenade) qui rejoint Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu en plus de Dimitri Payet. Mais en réalité, en sortant la calculette, les 15 à 20 millions que pourrait rapporter la vente de Bamba Dieng change la donne !



Déjà lors du dernier mercato d’hiver les Magpies de Newcastle étaient prêts à casquer 18 millions d’euros pour faire signer le sénégalais qui revenait de la CAN. Du côté de Fribourg qui a toujours eu un faible pour le jeune attaquant, la dernière offre faite à l’OM, autour de 8 millions d’euros, n’a pas été couronnée de succès. Néanmoins, il faut que la masse salariale de Marseille chute. Une opération de dégraissage express qui inclut Bamba Dieng qui a la cote sur le marché des transferts.



En attendant, Dieng et son agent ne se sont pas encore officiellement prononcés sur le sujet. Lié au club jusqu’en 2024, il avait pourtant renégocié son contrat en décembre 2021. Moins d’un an plus tard, Longoria et surtout Igor Tudor sont plus enthousiastes à l’idée de faire venir, l’attaquant de l’Inter Milan, Alexis Sanchez (33 ans, 27 matches et 5 buts en 2022). Un joueur de « classe mondiale » qui serait plus en mesure de poiroter le projet de l’OM a-ton-appris…