Olympique de Marseille : Bamba Dieng va réintégrer le groupe des cadres de l’effectif.

Bamba Dieng (22 ans), 25 apparitions et 7 buts en L1 pour la saison 2021-2022, va pouvoir réintégrer le groupe marseillais. Selon les informations de La Provence, l’attaquant marseillais va être réintégré au groupe professionnel de l’Olympique de Marseille lors des entraînements, lui qui s’entraînait jusqu’ici à l’écart, la majeure partie du temps.



Igor Tudor l'entraîneur phocéen pourrait l'appeler pour la première fois dans son groupe professionnel lors de la réception du LOSC ce samedi. Dès jeudi, Dieng serait aussi intégré aux séances collectives de Marseille avec le reste des cadres de l'effectif.



Pour rappel, Igor Tudor avait écarté le jeune attaquant sénégalais de 22 ans lors des six premiers matches de championnat. Ainsi Cheikh Bamba Dieng était invité à se trouver un nouveau club. Bamba Dieng était annoncé proche de Lorient, puis de Leeds et enfin de l’OGC Nice, où il aurait dû s’engager s’il n’avait pas échoué à la traditionnelle visite médicale. L’attaquant sénégalais va devoir oublier ce mercato estival pour refaire ses preuves auprès de son nouveau coach.