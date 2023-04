Officiel - CAN 2027 : Le Sénégal n’est pas candidat pour organiser l’événement!

Les cinq pays susceptibles d’accueillir la coupe d’Afrique des nations en 2027 sont connus. Alors que tout le monde s’attendait à ce que le Sénégal fasse partie des pays candidats, le pays de la Téranga est absent de la liste publiée par la confédération africaine de football (CAF).

Une petite surprise si l’on sait que la probable candidature du Sénégal a été récemment évoquée par le ministre des sports Yankhoba Diattara qui a récemment démissionné de son poste. Désormais, le délai de rigueur est dépassé et la période des dépôts officiellement bouclée.

Pour l’organisation de la CAN 2027 cinq pays seront officiellement en compétition et tenteront de décrocher l’organisation de cette messe du football africain. Il s’agit de l’Algérie, du Botswana, de l’Égypte, et du groupe de pays que sont le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Ces deniers cités pourraient être la surprise du chef puisque leur candidature unique est vue d’un très bon œil par la CAF qui voudrait que cette partie de l’Afrique de l’Est organise une CAN prochainement.