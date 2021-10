Octroi des 1000 ha de Pakour - les activistes en ordre de bataille, les vérités du maire et des proches du promoteur.

Les 1000 hectares de terres le long du fleuve Kayanga octroyés à Mamadou Sall, un promoteur privé, par la municipalité de Pakour indispose une frange de la population. Si ce dossier ne vous dit rien, sachez que c’est après être allé répondre aux collectifs de lutte contre les spoliations foncières de Pakour que Guy Marius Sagna a écrit son post qui lui vaut sa détention actuelle.

La manifestation étant interdite, Guy Marius et ses compagnons de lutte comme Jeunesse panafricaine de Vélingara, Walikare é Pewal de Kounkané, One nation, Génération consciente et Doy Na de Pakour avaient été chassés par les hommes en bleu. La suite on la connaît...



Une délibération de la mairie qui continue de faire jaser et grincer des dents du côté de Pakour.

Ces terres sont dans la forêt de près de 9 km de long coincée entre les villages de Anambé Couta, Kountada, Sinthiang Fally, Diaocounda, Sinthiang Madia, Saliya, Manato, Sin­thiang Mandou, Sinthiang Téning…et le cours d’eau la «Kayanga».

Qu'est-ce qui s’est réellement passé ? Dakaractu a donné la parole aux différents acteurs concernés pour faire la lumière sur la procédure d’octroi des 1000 hectares et éclairer les zones d’ombre.

Le maire de Pakour contacté, revient sur la procédure. « L’octroi de ces terres a été fait de façon transparente. Nous avons respecté toutes les procédures et mieux, les Eaux et Forêts, le directeur régional de l’agriculture, le gouverneur de la région de Kolda ont été tous impliqués du début jusqu’ ‘à la fin. C'est un promoteur du nom de Mamadou Omar Sall qui s'est rendu en 2016 à Pakour avec un projet de bananeraie. Il a déposé une demande à la mairie comme tout sénégalais. En tant que maire j'ai remis le dossier à la commission domaniale composée de chefs de village, des conseillers et des services techniques. Ils se sont rendus auprès des villages pour d'abord informer et s'enquérir du point de vue des populations. Ils ont fait un rapport qu'ils ont déposé au niveau de la mairie avec des feuilles de présence. Les populations qu'on a trouvées sur les lieux sont d'accord avec le projet, tout simplement parce que l’emploi des jeunes sera particulièrement impacté », a fait savoir Diarga Sané.

Un proche du promoteur joint par téléphone confirme les propos de l’autorité, qu’il réconforte en disant que tout d’abord le maire a dit qu’il lui faut avoir l’aval du conseil avant toute délibération. C’est ainsi qu’il a convoqué le conseil pour statuer après que leur représentant ait présenté le projet aux membres du conseil. C’est après concertation entre conseillers que notre demande a été approuvée à l’unanimité par le conseil, nous souffle-t-il.

Des explications que balaie d’un revers de main Alpha Oumar Sow, membre de Frapp section Vélingara. « Ce qu'on dénonce et qu'on va continuer à dénoncer, c'est que nous n’accepterons pas ce projet. Parce qu’ils l’ont fait sans consulter la population. Le maire et son équipe n'ont pas voulu nous montrer le contrat qui les lie avec le promoteur privé et ce dernier n'a pas voulu nous rencontrer. Il nous a révélé que c'est un contrat moral qui le lie avec l'équipe municipale. Le maire n'a rencontré aucune des autorités qui dirigent les 32 villages. Le promoteur a juste regroupé des vieux et leur a donné de l'argent pour acheter leur silence. Ils n'ont consulté personne », décrie l’activiste.

Toutefois, le maire souligne que tout ce bruit est politique. « En 2016, tous les conseillers ont donné leur accord de principe et approuvé le projet. Deux ans plus tard, il y’a un conseil qui s'est démarqué et a dit à la population que le maire a vendu les terres. Et pis, à l'approche de ces élections, nous voyons encore ces gens faire des mouvements. C'est par la suite que j'ai appris que le mouvement FRAPP va faire une marche à Pakour. Ils ont fait leur marche sans problème et ensuite ils ont fait une autre demande au niveau de la préfecture sous prétexte d'un sit-in. Le sous-préfet n'a pas approuvé cette demande. Nous ne savons même pas que Guy Marius Sagna allait venir. Suite à cela, nous avons eu écho comme tous les sénégalais de son arrestation », explique le maire au bout du fil.