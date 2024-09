Octobre Rose / Randonnée pédestre : "La LISCA a accompagné 589 cas de tumeur en 2023" (Dr Fatma Guenoune)

La Ligue Sénégalaise contre le Cancer a démarré ses activités de sensibilisation dans le cadre d'Octobre Rose, ce dimanche 29 septembre 2024 par une Randonnée pédestre. La Présidente de la LISCA, Dr Fatma Guenoune est revenue sur la mission et les objectifs de la Ligue qui ne cesse de sensibiliser durant ce mois, mais également d'accompagner les malades dans la prise en charge. "Il ne faut pas attendre de sentir une masse, il faut venir quand on ne sent rien, c'est ça le dépistage, c'est ça la prévention", alerte le Dr Fatma Guenoune.

Revenant sur le programme du mois, Dr Fatma Guénoune explique : "Octobre Rose, c'est du 1er au 31 octobre. Au niveau du siège de la LISCA, il y a des consultations tous les jours du lundi au samedi où nous prévoyons de voir 200 femmes par jour et il y a des bons de mammographie subventionnés qui sont distribués au niveau du siège. Donc, je demande à toutes les femmes qui sont âgées de 40 ans et plus, de venir chercher une mammographie. L'année dernière, il y a eu 589 cas de tumeur du sein que la Lisca a accompagnés. Il ne faut pas attendre de sentir une masse, il faut venir quand on ne sent rien, c'est ça le dépistage, c'est ça la prévention", a-t-elle indiqué.

Interpellée sur la prise en charge des malades et le rôle de la LISCA, elle souligne "qu'environ 400 malades sont en attente pour la prise en charge. Nous avions fait un téléthon en 2022 qui nous a permis d'avoir plus de 200 millions. Mais nous avons dépensé plus 220 millions pour prendre en charge 830 malades. Tout cela, c'est avec l'aide des sénégalais. Actuellement, nous sommes en fin de ressources et nous voulons faire un téléthon et nous demandons à tout un chacun d'accompagner et d'aider la LISCA à accompagner les malades du Cancer".