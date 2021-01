Obtention du vaccin / Les révélations d’Abdou Latif Coulibaly : « Un module technique est à l’étude pour être présenté au président de la République »

Le ministre secrétaire général du gouvernement s’est prononcé sur les enjeux et l’opportunité de la réforme de la loi instituant l’état d’urgence. Abdou Latif Coulibaly était l’invité de l’émission « Le Point » de ce mercredi de la télévision nationale.



Parlant du vaccin qui occupe l’actualité nationale, Abdou Latif Coulibaly dit « pour le vaccin, nous collaborons pour un accès mondial et équitable dans le cadre du Covax. Gardons en tête que le combat c’est d’abord nous. Nous collaborons avec tout le monde dans ce que le gouvernement veut faire. Nous discutons avec plusieurs partenaires. Mais tout d’abord élaborons une stratégie nationale. Un module technique est à l’étude actuellement pour être finalisé et présenté au président de la République sur la base de calculs rigoureux», conclut le secrétaire général du gouvernement.



Cependant, il revient sur l’importance de l’instauration de couvre-feu et de ses enjeux. « Il y a des situations d’urgence sanitaire qui se posent à nous et d’autres qui peuvent résulter de catastrophes naturelles « pour lesquelles, les procédures mises en œuvre peuvent s’avéraient lourdes. Dans le cadre de l’état d’urgence, il s’agit originellement de sécurité publique intérieure ou extérieure. Mais au fond, en l’espèce, c’est un autre ordre public qui est menacé. C’est l’ordre public sanitaire. Les mécanismes pour faire face à ces deux situations sont radicalement différents », précise encore le ministre. « On est entre deux impératifs : un impératif de protéger les citoyens, sauvegarder la vie des citoyens et un impératif du respect des libertés », précisera le ministre...