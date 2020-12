Obsèques nationales de Pape Bouba Diop : Sa veuve Marie Aude et leurs enfants Aron et Awa aux côtés du président Macky Sall.

Marie Aude Diop, la veuve de Papa Bouba Diop et ses deux enfants Aron et Awa Diop, étaient côte à côte dans la loge officielle avec le chef de l'État, lors de la cérémonie d'hommage. Une belle cérémonie rehaussée par la présence de la génération 2002 (Diouf, Fadiga, Alassane Ndour, Ferdinand Coly, Henry Camara...) tous vêtus du maillot de l'équipe nationale floqué du numéro 19 en guise d'hommage.



Le fils de Mbaré Diop et de Fatou Sylla dont le cercueil a été exposé sur l'esplanade de l'AIBD, a pu bénéficier d'un hommage exceptionnel à la hauteur de son remarquable parcours. Après sa décoration posthume, la dépouille devrait être acheminée à l'hôpital Principal de Dakar. Avant l'enterrement prévu ce samedi à Rufisque, au cimetière de Dangou...