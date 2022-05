Obsèques de Shireen Abu Akleh : des policiers attaquent le convoi funéraire.

Lors des funérailles de la journaliste Shireen Abu Akleh, des heurts ont éclaté entre la police israélienne et les Palestiniens. Selon nos confrères de l'APS, les forces israéliennes ont fait irruption dans l’enceinte de l’hôpital situé à Jérusalem-Est, dans le secteur palestinien de la ville occupée et annexée par l’État hébreu. “Si vous n’arrêtez pas ces chants nationalistes, nous devrons vous disperser en utilisant la force et nous empêcherons les funérailles d’avoir lieu”, a déclaré dans un mégaphone un policier israélien en direction de la foule.



Et sur cette vidéo devenue virale, on y voit la police Israélienne frapper les personnes présentes dans le cortège. Mais ces derniers stoïques n'ont jamais laissé tomber le cercueil de la journaliste. Shireen Abu Akleh, correspondante pour la chaine Al Jazeera dans les territoires palestiniens, a été tuée mercredi 11 mai 2022 à Jénine en Cisjordanie occupée. Elle serait morte sous les balles de l'armée israélienne, qui a rejeté ces accusations. Pour Al Jazeera, la chaîne pour laquelle elle travaillait, cela ne fait aucun doute "Shireen Abu Akleh a été tué de sang froid par les forces israéliennes"...