Obélisque : Déthié Fall regrette l’incident avec les reporters de la TFM : « notre combat c’est pour le départ de Macky Sall ne nous trompons pas… »

Le mandataire de la coalition « Yewwi » a regretté l’incident qui a opposé des militants de la coalition de l’opposition aux reporters de la télé futurs médias (TFM). Il a appelé les manifestants à ne pas se tromper de combat. « Lorsque j'étais officier de réserve le mot d’ordre et qu’il ne faut jamais se tromper de combat, notre combat c’est pour le départ de Macky Sall, avec Antoine Diome et le conseil constitutionnelle. La presse rend leur hommage et engageons-nous pour le véritable combat, restons déterminés pour que la justice règne au Sénégal » a-t-il dit. Il a par la suite présenté ses excuses à la presse toute entière et aussi à la TFM.

Revenant sur le rejet des listes de Benno, Déthié Fall a taclé le conseil constitutionnel et le Chef de l’Etat Macky Sall qu’il a par ailleurs taxé de peureux. « En 2011 on était ensemble ici à la place de la Nation. Il avait son petit matelas et se disait prêt à aller en prison, mais il fallait qu’une grenade explose pour qu’il s’enfuit » a-t-il rappelé. Il a fini par insister sur la volonté de leur coalition de se battre jusqu’au bout pour que la justice soit appliquée.