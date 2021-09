ONCAV / Phases nationales sportives 2021 : Thiès à l'honneur, le sport et la culture au rendez-vous, Amadou Kane décerne un satisfecit...

Les compétitions liées aux phases nationales sportives, culturelles et pédagogiques battent leur plein à Thiès, la région hôte choisie par l’organisme national pour la coordination des activités de vacances (Oncav) dirigée par Amadou Kane.



Depuis le 02 septembre dernier, la capitale du rail vibre au rythme de ces joutes auxquelles prennent part plusieurs dizaines d’ASC venues des différentes régions du Sénégal.



Devant prendre fin le 18 septembre prochain, ces phases régionales ont vu la participation d’au moins 15 équipes dans la catégorie des cadets ainsi que 29 équipes (ASC) réparties dans trois sites, dans la catégorie des seniors. Soit un total de 812 joueurs seniors et un peu plus de 400 éléments chez les cadets qui ont évolué entre le stade Maniang Soumaré et le Champ de courses a fait savoir le patron du mouvement Navétane, ce mercredi face à la presse.



D’ailleurs pour abriter tout ce beau monde dont les 80 arbitres et les 165 membres de la délégation des officiels (Environ 38 millions FCFA pour les frais d’hébergement), l’Oncav a décaissé 20 millions FCFA en plus des 05 millions FCFA octroyé par le maire de Taïba et les 05 autres déboursés par le maire de Nianing. Toutefois, le président de l’Oncav soulignera le soutien de taille apporté par le président Macky Sall avec une enveloppe de 50 millions FCFA.



En terme de primes, le vainqueur de la finale recevra 2.5 millions FCFA chez les séniors (1 million pour l’équipe vaincue), contre 1.5 million FCFA pour le vainqueur chez les cadets (1million pour le vaincu.)