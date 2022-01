OMS : L’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus plébiscité pour un second mandat.

Étant le premier Africain à être à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été plébiscité pour un second mandat.



En effet, le chef de l’OMS a reçu les soutiens nécessaires pour sa réélection en mai 2022. L'ancien ministre éthiopien de la Santé s'est progressivement imposé sur le devant de la scène, après deux ans de gestion de pandémie mondiale.



En deux ans, Tedros Adhanom Ghebreyesus est devenu au fur et à mesure de la pandémie de Covid-19 un visage familier du grand public. À la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2017, l’ancien ministre de la Santé de l’Ethiopie va être élu pour un second mandat d'une durée de cinq ans.



Les membres du Conseil exécutif de l'OMS composé d’une trentaine de pays, dont la France a formellement validé sa candidature ce mardi 25 janvier, après lui avoir fait passer un grand oral, lors d'un vote à bulletin secret et à huis-clos, renseigne France24...