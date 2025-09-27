Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran "de leur céder tout" son uranium enrichi

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé samedi que les Etats-Unis avaient exigé de l'Iran qu'il lui remette "tout" son uranium enrichi en échange d'une prolongation pour trois mois d'une suspension des sanctions, qualifiant cette requête d'"inacceptable".
"Ils veulent que nous leur cédions tout notre uranium enrichi", a déclaré à la télévision d'Etat M. Pezeshkian avant de s'envoler de New York, où il a assisté à l'Assemblée générale de l'ONU, pour Téhéran.
"Dans quelques mois, ils auront une nouvelle exigence et diront (de nouveau) qu'ils veulent rétablir le snapback", a ajouté le président iranien, en référence au mécanisme de rétablissement des sanctions onusiennes qui entrera en vigueur sauf rebondissement dans la nuit de samedi à dimanche.
"Ils veulent que nous leur cédions tout notre uranium enrichi", a déclaré à la télévision d'Etat M. Pezeshkian avant de s'envoler de New York, où il a assisté à l'Assemblée générale de l'ONU, pour Téhéran.
"Dans quelques mois, ils auront une nouvelle exigence et diront (de nouveau) qu'ils veulent rétablir le snapback", a ajouté le président iranien, en référence au mécanisme de rétablissement des sanctions onusiennes qui entrera en vigueur sauf rebondissement dans la nuit de samedi à dimanche.
Autres articles
-
Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions "incendiaires"
-
Mbour – Amour, jalousie et 11 millions : l’incroyable feuilleton d’un chauffeur sénégalais et de sa maîtresse française septuagénaire
-
Keur Massar – Mariage de rêve, cauchemar judiciaire : Un gérant d'une agence de transfert d'argent détourne 5,8 millions de FCFA pour financer son mariage
-
Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise
-
Joola : Vingt-trois ans après, le naufrage de nos consciences Par Adama Sow