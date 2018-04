Noyade à Matam : Après deux jours de recherche, les deux talibés retrouvés sans vie

Les deux talibés qui se sont noyés à Ganguel Souley ont été finalement retrouvés sans vie à Toufndé (embarquement en pulaar) Gouriki Koliyaabé à quelques 15 kms de Ganguel. Les victimes sont deux talibés de 21 ans qui étaient partis chercher du bois mort vers l’autre rive du fleuve Sénégal en territoire mauritanien. L’un est talibé à Ndendory chez Thierno Guèye et l’autre est de Amady Ounaré dans le département de Kanel (région Matam). Pour rappel, il y avait 5 personnes à bord de la pirogue qui a chaviré mardi vers 18h après un vent qui soufflait dans cette localité et tout au long du Dandé Mayo. Arrivés sur les lieux, les sapeurs pompiers n’avaient pu retrouver les victimes après une demi-journée de recherches sous les eaux.



Dimanche dernier, l’enseignant Mamadou Wade et la lycéenne Dieynaba Sylla ont également trouvé la mort par noyade, dans le bras du fleuve de Tiguéré Ciré, dans la commune de Nabadji Ciwol dans le département de Matam.