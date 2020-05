Nouvelle vague de contaminations à Madagascar : La Grande offensive du président malgache pour éteindre le foyer de Tamatave. Le

Tamatave ou Toamasina inquiète les autorités malgaches et pour cause. La ville côtière a connu une explosion de nouvelles contaminations au coronavirus alors que la Grande Ile s’était inscrite dans une dynamique de vaincre la maladie. Madagascar a déclaré à ce jour 586 cas positifs mais la moitié, à savoir 275 sont de Toamasina.



Pour freiner cette nouvelle vague, le président Andry Rajoelina s’est déplacé ce mardi 26 mai à Toamasina et des mesures fortes ont été prises. Parmi celles-ci, la dotation d’une vingtaine de véhicules d’intervention Covid-19. À cela s’est ajoutée la mise à disposition de 5 ambulances pour le transport des malades.



Mais ce n’est pas tout puisqu’un laboratoire d’analyse aux normes internationales sera fonctionnel dans cette ville où des changements majeurs se sont opérés dans l’administration à la faveur de ce qu’on pourrait qualifier d’offensive contre la propagation du virus. À ce propos, un nouveau préfet a été nommé et c’est un médecin, comme l’a annoncé le président sur Twitter. La région d’Antsiranana où se trouve la ville de Tamatave a un nouveau directeur de la Santé.



Le dispositif médical a été renforcé à hauteur de 13 médecins, 14 internes volontaires, médecins pédiatres, médecins investigateurs et de biologistes. Ce personnel médical sera protégé à la hauteur de la mission qui lui sera assigné. Ils bénéficieront de combinaisons et de masques FFP2, de gants, mais aussi d'une prime de risque spéciale pour ceux d'entre eux qui se seront fait remarquer.



Selon le président malgache, « un nouveau protocole de traitement sera lancé à Toamasina et Antananarivo pour des essais cliniques ». À cet effet, « chaque personne testée positive recevra du Tambavy CVO (Covid-Organics) », a assuré le président Rajoelina.