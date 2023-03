Nouvelle série de manifestations de Yewwi Askan Wi : La conférence des leaders trace l’itinéraire pour le 29 mars à Dakar et le 3 avril sur toute l’étendue du territoire national

« Quels que soient ses intentions et ses moyens de répression, nous continuerons à faire face… il nous verra tous les jours en face de lui! » Cette phrase vient évidemment de Déthié Fall, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Face à la presse cet après-midi, le président de la conférence des leaders, Habib Sy, ainsi que Déthié Fall, Malick Gakou, Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Tidiane Youm, ont annoncé une nouvelle série de manifestations après le rassemblement du 15 mars dernier et des deux jours suivants où des heurts ont été notés entre manifestants et forces de l’ordre.



La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi envisage une manifestation le 29 mars qui débutera du rond-point de université Cheikh Anta Diop jusqu’à la Médina. De même, sur l’étendue du territoire, le 3 avril prochain, des marches seront organisées par la coalition Yewwi Askan Wi.



Pour cette entité de l’opposition, le président veut mettre ce pays à genoux. « Ce qu’il faut éviter, c’est de permettre à qui que ce soit de semer la zizanie entre les militants et leurs leaders. L’objectif ultime, « c’est le départ de Macky Sall et la participation aux élections de tous les candidats. Nous l’avons entendu dernièrement dans un entretien avec le journal français l’Express parler de la question du 3e mandat. Nous savons bien ce qu’il veut et nous serons prêts pour toute éventualité », a déclaré Déthié Fall.



La coalition Yewwi Askan Wi considérant que « le président Macky Sall est dans une entreprise de destruction des partis pour se forcer une troisième candidature », compte par tous les moyens, combattre pour « restaurer les libertés et la démocratie ».