Nouvelle résolution de l'Assemblée générale des Nations-Unies contre la Russie : le Sénégal parmi les abstentionnistes

Encore une abstention du Sénégal à l'Assemblée générale des Nations Unies où il était question de discuter de la suspension ou non de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des Droits de l'homme de l'Onu est un organe intergouvernemental composé de 47 États responsables de la promotion et de la Protection de tous les droits de l'homme dans le Monde.



En plus du Sénégal, 23 autres pays africains ont préféré ne pas prendre parti. Lundi dernier, les États-Unis et le Royaume Uni ont porté la proposition de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme, en réaction aux images de cadavres découvertes à Boutcha, en Ukraine. Au total, 58 pays se sont abstenus de voter alors qu'ils sont 93 pour, 24 contre.







Le Sénégal s'est abstenu de voter la première résolution présentée devant l'Assemblée générale des nations en faveur du retrait des forces russes d'Ukraine. Ce positionnement a intrigué plus d'un en raison de la proximité de Dakar avec les capitales occidentales. Le président de la République, Macky Sall, avait expliqué cette démarche par le respect du principe du non-alignement cher au Sénégal. Qui fait partie des 32 pays qui sont d'accord pour la création d'une commission d'enquête internationale indépendante suite à l'offensive russe en Ukraine. Cela a été interprété comme une progression de la position sénégalaise sur la guerre en cours en Ukraine.