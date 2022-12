Nouveau phénomène de la musique sénégalaise : Un jeune chanteur nommé VJ

En cette veille de Saint-Sylvestre, un ovni musical est venu survoler la scène sénégalaise. Il n’a que 18 ans et il est parti pour être un monstre des podiums. Véritable phénomène en gestation, VJ –Mohamed Abdoulaye Preira à l’état civil – fait vibrer déjà les mélomanes. Surtout les adolescents. Habillé en rouge et blanc à l’image d’un père Noël, il a régalé son public ce jeudi 29 décembre 2022 au Grand théâtre. Le nombre de téléphones brandis pour capter l’instant magique et la surexcitation du public montre combien le petit Preira a gagné le cœur d’une partie de la jeunesse.



Le jeune chanteur avait déjà bloqué le cortège présidentiel qui passait près de Magic Land où il tenait un concert. Mais celui du grand théâtre a été le coup d’éclat qui élargit inévitablement le champ musical.



Même si le petit Mouhamed était destiné au micro avant sa naissance, tout devait le porter vers les médias. Il est le fils de Ballé Preira, journaliste de radio qui a travaillé à Walf Fm, durant l’âge d’or de ce groupe. « Cela a été une surprise. Mouhamed est passionné depuis quelques années, mais là, on peut dire que le destin s’est bien manifesté ‘’ , confie son papa au téléphone de Dakaractu. Aujourd’hui, Ballé Preira est conseiller technique en communication du ministre des Finances et du budget.



Sa maman, Houreye Thiam, est journaliste de télévision qui a travaillé à la Rts. Devenue consultante en communication, cette passionnée de la Mecque est la directrice de l'Agence Machallah Pèlerinage qui organise Hajj et Omrah pour les musulmans.



Ancien élève du lycée Seydou Nourou Tall, le jeune VJ a eu son bac en 2022. Sa mère n’a pas caché sa fierté sur sa page facebook. « Alhamdoulilah machala, bac en poche pour le petit Preira. Félicitations et bonne continuation à lui et à tous les nouveaux bacheliers.



yalnaleine yalla barkel, sam leine tei teik leine si njioub, diap leine si niane yi, namako niepeu nianalal allahouma bariik (Que Dieu vous accorde la grâce, vous assiste, vous met sur le droit chemin. Vos prières en sa faveur sont sollicitées)», jubile-t-elle dans un post du 20 juillet. Il est actuellement en Licence 1 dans un institut privé à Dakar.



Mais avant d’en arriver là, Mouhamed Abdoulaye Preira a été d’abord beat maker et s’est surtout fait remarquer en reprenant les chansons remixées du chanteur congolais Dadju. Il a aussi eu à figurer sur les stories du rappeur Dip Doundou Guiss.



L’un de ses singles ‘’ One time’’ a affolé la toile avec plus d’un million de vues sur YouTube en quelques jours. C’est dire combien la progression du fils de Adja Houreye Thiam est fulgurante. Pourtant VJ n’a jamais utilisé les médias traditionnels pour faire sa promotion. Son public étant composé de jeunes, il a vu juste de miser sur les réseaux sociaux pour faire passer son message.



Aujourd’hui le succès est au rendez-vous et le pays ne bruit que de ce jeune garçon que personne n’a vu venir. Pourvu que cela dure…