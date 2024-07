Nouveau marché au poisson de Soumbédioune : Si certains sont soulagés, d’autres s’indignent de l’absence de chambre froide.

Ainsi, ces derniers attirent l’attention des autorités concernant la mise en service du marché ainsi que la construction d’une chambre froide qui est un élément vital pour leurs activités.

La commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane a réceptionné le 18 juillet dernier le marché au poisson de Soumbédioune. Financé par le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), l’ouvrage permettra d’offrir aux vendeuses de poisson, aux mareyeurs et écailleuses, un lieu idéal pour la bonne marche de leurs activités commerciales. Ainsi, selon les acteurs de la pêche de Soumbédioune, cet ouvrage vient à son heure et constitue un ouf de soulagement selon les acteurs de la pêche.Cependant, 24 heures après l’inauguration du nouveau marché au poisson de Soumbédioune, les vendeuses de poisson, mareyeurs et écailleuses attendent toujours de réceptionner l’ouvrage. Si certains sont encore patients, d’autres se plaignent de la lenteur concernant la distribution des places. Ces derniers s’impatientent ainsi de commencer leurs activités commerciales.Si le marché au poisson de Soumbédioune a bien été inauguré, certains acteurs dénoncent les lenteurs quant à la finition des travaux de certains endroits du marché, mais aussi la non-réalisation d'infrastructures présentées sur la maquette. Ils fustigent entre autres, l’absence de chambre froide dans le nouveau marché.