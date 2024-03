Nouveau gouvernement du Sénégal : Un léger remaniement avec 34 ministres, des départements renforcés, Mouhamadou M. Cissé à l’intérieur et le retour de Mankeur Ndiaye aux affaires étrangères !

Avec 30 titulaires de départements ministériels, des fusions et des retours d’autres ministères, le nouveau gouvernement du Sénégal compte 34 ministres. Dans ce nouveau gouvernement dirigé par Me Sidiki Kaba, il y’a la création d’un ministère regroupant l‘éducation et l‘enseignement supérieur, la mise en place de ministère de femmes en charge de l’équité, du développement communautaires et la prise en charge des questions de la jeunesse et à l’entreprenariat, aux industries créatives et aux loisirs, à la valorisation de l’artisanat et au développement des sports en liaison avec la relance durable du tourisme. Le gouvernement est chargé d’assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle du 24 mars 2023, prendre en charge les urgences économiques et sociales notamment la lutte contre la vie chère et la commercialisation agricole, veiller au fonctionnement adéquat des services publics, finaliser l‘entrée du Sénégal dans l’ère du pétrole et du gaz.





Me Aissata Tall Sall se renforce dans son précédent ministère en devant la chargée de la justice, de la bonne gouvernance et garde des sceaux Mouhamadou Makhtar Cissé dévorent ministre de l’intérieur Mankeur Ndiaye retrouve son poste de ministre des affaires étrangères. Mame Mbaye Ndiaye, ministre des sports et du tourisme. Pr Moussa Baldé, ministre de l'éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Thérèse Faye Diouf renforcée avec le ministère de la femme, de la famille et du développement communautaire. Celle qui était chargée des sénégalais de l’extérieur remplace Samba Sy. En effet, Mme Annette Seck devient ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions.





L’ancien ministre des affaires étrangères est nommé ministre, directeur de cabinet du président de la république. Le premier ministre Sidiki Kaba informe par ailleurs que les passations de services, compte tenu de l’élection présidentielle prévue le 24 mars prochain, se feront ce lundi.