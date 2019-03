Nouveau coordinateur du mouvement « Y en a marre » : «Ce ne sera pas chose facile… » (Aliou Sané)

Aliou Sané, qui a succédé à Fadel Barro à la coordination du mouvement « Y en marre » a réagi à cette nouvelle donne. Il admet que les choses ne seront pas faciles. Surtout que le mouvement connait une véritable dépréciation chez les sénégalais.

« Beaucoup m'ont félicité, encouragé et surtout dit: « Succéder à Fadel Barro à la coordination de Y en a marre ne sera pas chose facile Aliou! ». Et c'est vrai. Fadel a réalisé le plus difficile: contribuer à initier un mouvement; le positionner comme entité reconnue de la société civile; lui donner un ancrage national et un rayonnement africain puis mondial; bâtir en son sein une culture de gestion collégiale...Les sillons sont tracés! Mais aussi, les défis sont nombreux. Avec tous les camarades « Y en a marristes », nous nous engageons plus que jamais à relever ces défis, à entretenir cette flamme allumée en janvier 2011, qui suscite beaucoup d'espoir chez des millions de jeunes au Sénégal, en Afrique et dans le monde » a-t-il écrit sur sa page facebook.