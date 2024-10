Nord Sindian : 50 ha de champs de chanvre indien évalués à 2 milliards détruits par l’Armée

Dans le Nord Sindian, départemental de Bignona, l’armée a procédé à une opération d’envergure de destruction de champs de chanvre indien dans la zone de Djibidione. L’opération a permis de détruire 50 ha de champs. La contre-valeur est estimée à 2 milliards de FCFA. L’armée vise ainsi à combattre l’économie criminelle dans cette zone jadis considérée comme une zone rouge.



Dans le Nord-Sindian, cette zone considérée comme une zone rouge pendant le conflit a abrité depuis le 07 octobre 2024 une opération de destruction de champs de chanvre. La culture de chanvre indien a non seulement privé les populations de leurs terres cultivables en cette période de retour des populations.



L’objectif final de l’opération vise à restituer les terres aux populations spoliées afin de relancer les activités licites et la circulation des personnes et des biens.Cette opération est menée par le bataillon de commandos appuyé par les éléments du 25e bataillon de reconnaissance et d’appui. Les villages de Dieye, Djiondji, Massaran, Balla Basséne et Niale considérés comme épicentre de la culture du chanvre sont libérés de l’emprise de l’économie criminelle. Une opération saluée par les populations de ces contrées qui ont reçu ce vendredi 11 octobre une visite du commandant de la zone de Sindian.



L’Armée s’est résolument engagée à accompagner le processus irréversible de retour des populations, mais reste déterminée à enrayer l’expansion de l’économie criminelle aux conséquences socio-économiques et environnementales dévastatrices.