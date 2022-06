Non reconduite sur les listes électorales : Néné Marième Kane dit respecter le choix du président Macky Sall

Pour la parlementaire, l’intérêt ne doit pas primer sur l’intérêt collectif surtout quand il s’agit de défendre les couleurs de la mouvance présidentielle pour les joutes électorales à venir.

« Nous n’avons pas d’avis à donner sur le choix du président de la République. Nous l’avons toujours accompagné, nous l’accompagnerons encore aujourd’hui plus que jamais. Parce que nous ne savons pas ce qui a déterminé son choix par rapport aux investitures pour les législatives. Je l’ai dit déjà, ma première réaction a été de leur dire que ce vote ce n’est pas le vote de Néné Marième Kane, ni le vote de Daouda Dia, encore moins le vote des autres responsables politiques. Mais on va voter pour le président Macky Sall. Parce que c’est lui qui a besoin d’une majorité. Nous avions toujours adhéré à sa vision et à sa politique et que la région de Matam se retrouve dans ce que fait le président Macky Sall. Et dès lors qu’on a envie qu’il continue, il faut qu’on lui permette d’obtenir une majorité confortable afin de bien poursuivre sa politique et ses ambitions pour le Sénégal », a rassuré Néné Marième.

Par ailleurs, la députée de la 13ème législature, qui se félicite de l’engagement des jeunes et des femmes de la région de Matam, invite les responsables de la mouvance présidentielle à redoubler d’efforts. Ainsi elle appelle à la mobilisation de tous pour une victoire éclatante de la liste majoritaire au soir du 31 Juillet prochain. « C’est aujourd’hui que nous devons redoubler d’efforts pour lui apporter le maximum de voix pour conserver cette majorité à l’assemblée nationale. Donc c'est le moment aussi de lancer un appel à toute la population de Matam, plus particulièrement les femmes et les jeunes pour se mobiliser pour qu’on obtienne les résultats qu’on doit au président Macky Sall. Parce que nous lui devons reconnaissance », conclut-elle…