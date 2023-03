Non convocation en équipe nationale, Bouna Sarr règle ses comptes avec Aliou Cissé «Un chef de meute n’abandonne jamais une bête blessée…»

Bouna Sarr (31 ans, 13 sélections) semble ne pas avoir digéré son éviction de la tanière. Absent de la liste des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, ce vendredi matin pour les besoins des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024, le défenseur Sénégalais a posté un message pour le moins énigmatique sur son compte Instagram.

Un message codé qui apparaît comme une flèche «assassine» lancée à son sélectionneur, Aliou Cissé, qui a préféré se passer des services du latéral droit bavarois, pour la double confrontation avec le Mozambique (le 24 à Dakar et le 28 septembre à Maputo.) Sans citer de nom encore moins l’équipe nationale du Sénégal, le contexte et le timing de la publication de Bouna Sarr laisse pourtant peu de place au doute : « un chef de meute n’abandonne jamais une bête blessée » s’est désolée Bouna Sarr. El Tactico est-il directement visé par le défenseur du Bayern Munich ?

Une citation forte qui sonne comme une protestation de la part du champion d’Afrique qui n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis la finale de la CAN 2022. Blessé et puis opéré au lendemain de son sacre continental avec la sélection sénégalaise, le binational avait donc raté la coupe du monde Qatar 2022. Bouna Sarr avait ainsi assisté impuissant, à l’émergence de jeunes talentueux tels que Formose Mendy ou encore Noah Fadiga, au poste de latéral droit qui est occupé par l’indéboulonnable Youssouph Sabaly.

De retour à l’entraînement depuis plusieurs semaines avec le Bayern, Bouna Sarr n’a pas réussi a avoir du temps de jeu avec son club, pas une seule minute jouée en championnat. La concurrence est rude au Bayern de Munich où des joueurs comme Benjamin Pavard, Mazraoui, Joao Cancelo ou Hernandez se bousculent dans les couloirs.

Il faut dire que l’ancien marseillais n’a jamais eu une place de titulaire dans le onze bavarois (27 matchs dont 10 titularisations toutes compétitions confondues depuis son arrivée en 2020-2021.) Face à cette situation, Aliou Cissé qui avait accordé sa première sélection à Bouna Sarr le 9 octobre 2021 face à la Namibie, a dû se résoudre à ne pas le convoquer cette fois-ci. Une décision justifiée d’un point de vue sportif mais peut-être difficile à encaisser pour un Bouna Sarr en quête de soutien…