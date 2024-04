Nommé Dircab du président de la République : La nouvelle mission de Mary Teuw Niane

Le Président de la République peut charger un ou plusieurs de ses collaborateurs du suivi de questions particulières relevant de son autorité directe. Il nomme chaque membre de son Cabinet, dirigé par le directeur de Cabinet, par arrêté.



Le directeur de Cabinet assiste le Président de la République dans tous les domaines et supervise les actions relatives à la sécurité. Il prépare les décisions et arbitrages du Président et le tient informé de leur mise en œuvre. Présent au Conseil des ministres, aux Conseils présidentiels et aux Conseils interministériels, il participe aux séances de travail du Président de la République. Recevant délégation de signature, il contrôle les actes relevant de sa compétence, notamment ceux qui doivent être signés par le Président. Le directeur de Cabinet peut s'entourer d’un ou plusieurs directeurs de Cabinet adjoints qui ont rang de directeur de Cabinet ministériel et dispose d’un chef de Cabinet, d’un Secrétariat et de chargés de mission.

Le chef de Cabinet assure le suivi des relations entre le Président, la société civile et les confessions religieuses. Il gère toutes les questions personnelles que lui confie le chef de l’État. Conformément à ses instructions et en concertation avec le service du protocole, le directeur de Cabinet politique et le Secrétariat particulier, il organise le programme des audiences présidentielles.

Le Président de la République est assisté également d’un directeur de Cabinet politique, chargé des relations du Président de la République avec les formations politiques. À ce titre, il prend connaissance du courrier politique adressé au chef de l’État et prépare des projets de réponse. Il peut recevoir, dans son domaine de compétence, délégation de signature et disposer d’un directeur de Cabinet politique adjoint qui a rang de directeur de Cabinet ministériel.



Composition du Cabinet du Président de la République et services rattachés :

Inspection générale d’Etat (IGE) ; Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ; Commission d’évaluation et de suivi des Politiques et Programmes publics ; Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ; Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) ; Pôle Diplomatique

Conseiller (s) diplomatique (s) ; Bureau du représentant personnel du Chef de l’Etat auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie ; Pôle des Affaires Protocolaires ; Service du Protocole présidentiel ; Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion ; Pôle des Grands Projets ; Conseil des Infrastructures ; Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ; Pôle Sécurité ; Délégation générale au renseignement national (DRN) ; Secrétariat du Conseil national de Sécurité ; Pôle de Coordination des Missions Régaliennes ; Secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature ; Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ; Commission nationale de la Gestion des Frontières ; Bureau des Cultures Urbaines.