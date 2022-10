Nommé Conseiller Défense du Premier Ministre : le capitaine de vaisseau Abdou Sène, un officiel de haut rang de la marine des Armées sénégalaises.

Nouvellement promu au grade de contre-amiral, l’ancien Secrétaire général de la Haute Autorité chargée de la coordination de la Sécurité Maritime, de la Sûreté Maritime et de la Protection de l'Environnement marin (HASSMAR), M. Monsieur le capitaine de vaisseau Abdou SÈNE, a été nommé le 10 octobre 2022, Conseiller Défense du Premier Ministre Amadou BA.

Le nouveau conseiller défense du Premier ministre est un officiel de haut rang de la marine des Armées sénégalaises, avec le grade de capitaine de vaisseau (colonel). Le capitaine de vaisseau a d’abord fait ses armes dans son pays natal, avant d’approfondir son expérience à l’international. Il a décroché à l’université Cheikh Anta Diop un DUES 2 en physique chimie en 1987 et une licence en physique chimie en 1989 et ensuite obtenu en 2020 un Master en relations internationales à l’université Salve Regina, Rhode Island, Newport (USA).



Au niveau international M. SENE a eu entre autres un diplôme de fin d'études supérieures navales écoles navale et groupe école pouliche à Brest en France en 1992 et un diplôme supérieur de l’école de guerre naval command collège, naval war college, Newport, RI, au État unis en 2011.



Ce militaire qui né à Louga en 1966, à un parcours militaire hors du commun au niveau national et international. Il a servi entre autres comme Officier en second et chef de service à bord de patrouilleurs de la marine nationale. Le Général Abdou Sène a été Chef du bureau études générales de l’Etat-major général des armées (EMGA), chef de la division coopération et relations internationales de l’EMGA, chef de la division ressources humaines de l’état-major de la marine nationale.



L’expérience riche de plus de 30 ans, a valu à M. SENE plusieurs distinctions telles que la médaille des Nations-Unies de la MUNOC en qualité d’observateur militaire, de la médaille des nations unies en qualité d’expert militaire détaché à New York au département des opérations de paix, médaille d’or de la défense de la République française ; Chevalier national de l’ordre du lion, citoyen d’honneur de l’Etat de Rhodes Island et des plantations au État Unis.

Ce militaire de haut rang de la marine nationale nouvellement nommé conseiller du premier ministre Amadou BA saura accomplir avec dévouement son rôle de conseiller défense comme son parcours le démontre, nous l’espérons bien.