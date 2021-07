Nominations dans le Haut commandement de la gendarmerie nationale: le colonel Adama Gueye, Gouverneur militaire du Palais, les Colonels Daouda Diop et Meissa Cellé Ndiaye élevés au grade de Général

Le Chef de l’Etat Macky Sall a procédé à un petit remaniement dans le Commandement de la gendarmerie nationale. Le colonel Adama GUEYE, précédemment Adjoint administration-logistique au Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire a été nommé Gouverneur militaire du Palais de la République, en remplacement du colonel Daouda DIOP,. Ce dernier a en effet été nommé Commandant de la Gendarmerie mobile, en remplacement du général de brigade Thiaca THIAW, nommé Haut-commandant en second de la Gendarmerie.



Le Chef de l’Etat a aussi décidé d’élever à compter de ce 14 juillet 2021, les colonels Daouda DIOP et Meïssa Cellé NDIAYE au grade de Généraux de brigade.