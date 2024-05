Nomination : Qui est Lamine Niang, ce concepteur « technopédagogique » à la tête du quotidien national Le Soleil ?

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a nommé un nouveau directeur général à la tête de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication Le Soleil. Lamine Niang est enseignant de français et médias à Montréal depuis une dizaine d’années. Acteur du système scolaire québécois, il est concepteur technopédagogique et membre agréé de l’Association canadienne des concepteurs et conceptrices pédagogiques (ACCP).







Lamine Niang qui remplace Yakham Mbaye à ce poste d’entreprise de presse nationale est titulaire d’un Diplôme d'Etudes Supérieures (DESS) en technologie éducative. Il est Administrateur de la plateforme Jotna. En effet, l’organisation professionnelle de concepteurs pédagogiques certifiés est une entité qui a pour mission de rehausser le profil des concepteurs pédagogiques professionnels au Canada et à l'étranger.