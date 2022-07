Nomination : Cheikh Sidy Ba, nouveau directeur sportif du Jaraaf…

Le Jaraaf de Dakar continue sa petite révolution interne. Suite au départ de l'entraîneur Cheikh Guèye remplacé par Youssouph Dabo en charge du club et de la petite catégorie comme entraîneur, un nouveau directeur sportif a été nommé.



Il s’agit de Cheikh Sidy Ba (54 ans), ancien défenseur international sénégalais. Une nouvelle rendue public par voie de communiqué officiel du club, ce vendredi.



L’ancien latéral droit et axe central des Lions connaît très bien le club de la Médina pour y avoir joué et même terminé sa carrière de footballeur professionnel.



Avec la participation du Jaraaf aux tours préliminaires de la Coupe CAF, la direction du club entend bien préparer sa campagne mais aussi se lancer à la reconquête de la Ligue 1 Sénégalaise.