Noël à Saint-Louis / L'appel de l'église à la classe politique : "Les élections sont une compétition où nous sommes invités à servir la nation dans la droiture dans l'honnêteté, dans la justice et de respecter la volonté de Dieu"

À travers la traditionnelle messe de minuit marquant la célébration de la fête de Noël, l'église de Saint-Louis, a invité la classe politique sénégalaise à œuvrer à apaiser le climat social du pays, mais également de veiller à ce que la prochaine présidentielle se passe dans la paix, et la tranquillité.

"Nous demandons à tous les dirigeants de travailler pour la paix et pour le développement du pays. Nous invitons tous les dirigeants de s'inspirer des valeurs que Dieu nous donne pour travailler dans la droiture, le respect du bien commun, travailler à réconcilier tous les fils de ce pays dans l'amour et dans la joie", invite l'abbé Louis Gomis, le Curé de la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis dans une interview au terme de la messe de minuit pour célébrer la fête de Noël.

Le Curé rappelle à la classe politique que "les élections c'est une compétition où nous sommes invités à servir la nation dans la droiture, dans l'honnêteté et dans la justice. Et ces valeurs nous donnent d'être enfants de Dieu, de respecter la volonté de Dieu, d'être aimés de Dieu et de recevoir de multiples bénédictions".