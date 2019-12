Nioro du Rip / Commercialisation de l'arachide : Les 53 points de collecte agréés par la Sonacos ne sont pas encore fonctionnels (commerce).

Aucun des 53 points de collecte de graines d'arachide agréés par la Sonacos dans le département de Nioro, n'a encore commencé à marcher, à douze jours du démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, a révélé le chef de service départemental du commerce de Nioro, Mr Babacar Cissé.



"On voit que des producteurs se rendent dans les marchés pour vendre leurs productions ou bien des véhicules qui se déplacent vers eux, mais aucun des points de collecte ne fonctionne pour l'instant..."

"Le gouvernement a validé à travers le Cnia 210 f le kg et c'est un prix plancher. Cette année-ci, le prix va au-delà de ce prix plancher. Il y a aussi ce qu’on appelle le « prix plafond » et pour l'arachide, il n' y a pas de prix plafond...", a-t-il informé.



Mr Cissé a ainsi exhorté les producteurs à ne pas vendre toutes leurs productions et à réserver des semences pour la prochaine campagne...