Nioro : Amadou Bâ s’attaque à l’autosuffisance alimentaire, au tourisme et à la réhabilitation des terres !

Dans la ville de Nioro du RIP, située dans le dernier département avant la frontière avec la Gambie, l'ancien Premier ministre a mis l'accent sur la souveraineté alimentaire. En mettant l'accent sur l'agriculture, la pêche, l'élevage et la réhabilitation des terres cultivables étendues. Par ailleurs, il a souligné la possibilité d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.



Nioro a vibré au rythme de la campagne électorale ce lundi après-midi. Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Bâ, le maire de la localité, Momath Bâ, et le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, ont pleinement joué leur rôle d’alliés du candidat de la coalition BBY, Amadou Bâ.



« Merci aux populations de Nioro pour cet accueil chaleureux. Vous avez fait le choix de la paix, du travail et de la stabilité. Je ne saurais passer ici sans saluer le président Moustapha Niasse, un digne de Nioro qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Je rappelle qu’avec le Président Macky Sall, c’est lui qui avait officiellement annoncé ma candidature », a déclaré Amadou Bâ face aux militants de BBY.



Il a ensuite enchaîné en disant que : « Moustapha Bâ est quelqu’un de généreux et de compétent », adressant ainsi des éloges à son ancien collaborateur et actuel ministre des Finances. Lors de sa prise de parole, le ministre Serigne Mbaye Thiam n’a pas manqué de galvaniser les militants. « Ceux qui ont choisi Amadou Bâ ont véritablement fait le bon choix. Ce sont des hommes qui connaissent l’administration et l’État, dont le président Moustapha Niasse, qui ont choisi Amadou Bâ. Vous, les populations de Nioro, vous n’allez pas accepter que des novices s’accaparent du pouvoir. »



Décidé à relancer l’économie du Saloum, l’ancien Premier ministre a annoncé un ambitieux programme dédié à l'industrialisation de la production locale. « Momath Bâ, notre politique d’industrialisation qui se base sur nos productions locales, est ficelée dans un programme déjà prêt. Et je puis vous assurer que le Saloum sera largement pris en charge dans ce projet », a promis Amadou Bâ.



Mouhamadou Moustapha GAYE