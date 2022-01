Nigeria : un groupe terroriste fait allégeance à AQMI

Longtemps lié à Al Qaïda, le groupe Ansaru, de son vrai nom Jama'atu Ansaril Muslimina fi biladi sudaan, a fait le grand saut. L’organisation djihadiste a prêté allégeance à Al Qaida au Maghreb Islamique, selon Wassim Nasr, journaliste à France24 et spécialiste des groupes djihadistes.

Elle devient ainsi sa deuxième filiale en Afrique de l’Ouest après le ralliement en mars 2017 du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) dont le gros des opérations s’effectue dans le Sahel.

En 2012, des membres de Boko Haram se sont désolidarisés des méthodes sanguinaires d’Abubakar Shekau et ont formé Ansaru dont le dogme s’apparentait à celui d’Al Qaida. Le groupe s’est très tôt fait remarquer à travers des actions allant d’enlèvements de ressortissants Occidentaux à des attaques contre les armées nigérianes. Son premier chef, Abubakar Adam Kambar a été tué dans un raid de l’armée nigériane, à Kano en 2012. Il est aussitôt remplacé par Khalid al Barnawi. En décembre 2012, le ressortissant français François Collomb est kidnappé à Rimi, à la frontière avec le Niger mais il s’échappe moins d’un an plus tard. En 2013, un convoi de l’armée nigériane tombe sur une embuscade de Ansaru.

Cependant le groupe ne fait pas le poids devant Boko Haram dont l’épicentre de l’activité se trouve au nord-est du Nigeria. En 2015, lorsque Abubakar Shekau fait allégeance à l’État Islamique, Ansaru est presque inactif et ce sommeil sera prolongé après la capture en 2016 de son chef, Khalid al Barnawi par l’armée nigériane, à Lokoja, dans le centre du pays.

Depuis 2019, Ansaru qui continue d’entretenir des liens étroits avec AQMI tente de revenir sur le devant de la scène. Selon le site de l’analyste Calibra Obscura, le groupe a profité de sa présence dans le nord-ouest du Nigeria pour fournir de la main-d’œuvre et des armes en collaboration avec des groupes armés locaux. Mais depuis la mort d’Abubakar Shekau en mai 2021, Ansaru semble dans une logique de renaissance. Dans une vidéo de 20 minutes publiée au mois de décembre 2021, le groupe djihadiste nigérian montre une partie de son armement et de ses hommes dont des étrangers. Si les armes exhibées n’ont rien d’exceptionnel car déjà connues et employées dans le Sahel, un type d’armes n’échappe pas à la vigilance de Calibre Obscura.

L’analyse qui a consacré un article sur les armes du groupe a relevé que le « Zastava M05E3 est plutôt intéressant » « car ni le Nigeria, ni les pays immédiatement voisins ne sont connus pour utiliser ce type ». « Cependant, le fusil a fait une apparition au Sahel, capturé par l’EIGS au Burkina FASO auprès de la police burkinabè, est utilisée par l’armée burkinabè et a été documenté dans des images open source documenté par l’auteur pour Amnesty International, aux côtés du M05E1 et d’autres types Zastava », précise-t-il. Pour lui, cela montre une certaine proximité entre Ansaru et la succursale d’AQMI au Sahel et une probable collaboration dans la fourniture d’armes.

La justesse de cette analyse vient d’être confirmée par l’allégeance d’Ansaru à AQMI. Ce rapprochement ne devrait pas être bien accueilli par les services de renseignements nigérians et des pays limitrophes, à savoir le Niger et le Bénin. Coïncidence troublante, le nord-ouest du Bénin a enregistré au moins quatre attaques djihadistes prêtées au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans.

Interpellé par Wassim Nasr sur les ambitions d’AQMI au Nigeria au moment où l’État Islamique renforce sa présence, le nouvel émir Abou Obeida Youssef al Annabi avait répondu que la « présence de l’État Islamique dans ces endroits se manifeste sous la forme de guérilla. » Il avait ajouté : « Nous, au sein d'Al-Qaïda, continuerons à appliquer notre stratégie chaque fois que cela sera possible, et qu'Allah nous accorde le succès... »