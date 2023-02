Nigeria: l'opposition demande l'annulation de la présidentielle, dénonce des "manipulations massives"

Les deux principaux partis d'opposition au Nigeria ont réclamé mardi l'annulation de l'élection présidentielle de samedi et l'organisation d'un "nouveau scrutin". Ils dénoncent des "manipulations massives des résultats".



Les résultats encore partiels proclamés officiellement par la Commission électorale nationale (Inec) jusque-là donnent une légère avance au candidat du parti au pouvoir (APC), Bola Ahmed Tinubu. Ils ne concernent que 14 Etats sur 36, sans compter le territoire de la capitale fédérale Abuja.



"L'élection est irrémédiablement compromise et nous avons totalement perdu confiance dans l'ensemble du processus", ont déclaré lors d'une conférence de presse conjointe les représentants du Parti démocratique du peuple (PDP) et du Parti travailliste (LP), exigeant que "ce simulacre d'élection soit immédiatement annulé".



"Nous appelons également à la tenue d'une nouvelle élection", ont-ils ajouté par la voix du président du LP, Julius Abure. Dénonçant des "manipulations massives", ils estiment que les résultats déjà connus "ne reflètent pas les souhaits et les aspirations des Nigérians" tels qu'exprimés dans les urnes.