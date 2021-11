Niger : des blessés graves lors du passage du convoi de l’armée française à Tera.

Le convoi de l’armée française qui a été bloqué pendant une semaine au Burkina Faso a progressé depuis vers le Niger. Les soldats français, à bord d’une centaine de véhicules, ont cependant été obligés de s’arrêter à Tera, dans l’ouest du pays. Un millier de manifestants qui reprochent à la France d’être derrière les djihadistes qui attaquent les armées nationales et les civils, se sont opposés à ce que le convoi parti à l’origine de Côte d’Ivoire continue sa progression vers Niamey, la capitale.



Selon le porte-parole de l'État-major des armées françaises cité par lefigaro, un groupe violent aurait tenté de prendre possession des véhicules et en ont été empêchés par les forces de sécurité nigériennes.



Ce samedi vers 10h, la tension est montée d’un cran et aussi bien les soldats français que les gendarmes nigériens ont fait usage de leurs armes mais c’était pour des tirs de sommation afin de tenir les manifestants à distance. Après quoi, le convoi aurait repris la route pour Niamey.



Toutefois, d’autres informations font état de tirs sur les manifestants avec de nombreux blessés et des morts. L’armée française nie avoir tiré sur la foule.



Dans ce contexte, le président du Niger a fait une déclaration pour apporter son soutien à la France qui passe des moments difficiles au Sahel. Mohamed Bazoum est d’avis que la France est le pays qui a consenti le plus de sacrifices dans la guerre contre le terrorisme.