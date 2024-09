Nicolas Jackson, nouvelle terreur de la Premier League ?

Longtemps critiqué et parfois moqué pour sa difficulté à trouver le chemin des filets, Nicolas Jackson (23 ans), est en train de renverser la tendance et de s'imposer comme un véritable atout pour Chelsea. Arrivé avec de grandes attentes, le jeune Sénégalais, souvent comparé à Didier Drogba, a rapidement été confronté à la pression des supporters et aux exigences médiatiques. Cependant, cette saison, il semble enfin avoir bien réglé sa mire et trouvé ses repères dans le monde exigeant de la Premier League.



Depuis le mois de mai 2024, seul Erling Haaland (15 buts sur cette période), a inscrit plus de buts que Nicolas Jackson (8 réalisations) en Premier League. L’attaquant sénégalais a brillé lors de ses dernières sorties, signant notamment un doublé en 20 minutes et délivrant une passe décisive lors du dernier match de Chelsea face à West Ham. En seulement cinq journées, il a déjà inscrit quatre buts et offert deux passes décisives, prouvant qu’il est devenu un élément clé de son équipe. D’ailleurs, le sénégalais figure dans le onze type de la Premier League à l’issue de la 5e journée.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en ce début de championnat, Jackson marque un but en moyenne toutes les 92 minutes, avec un temps de jeu de 73 minutes par match. Le numéro 15 des Blues qui se distingue par ses déplacements intelligents et ses appels de balles tranchants, crée également deux occasions franches par rencontre. Un ratio qui témoigne de son influence sur le jeu de Chelsea actuellement classé 5e avec 10 points à trois longueurs du leader Man City.



Cette montée en puissance n’a pas échappé à Enzo Maresca, le nouvel entraîneur des Blues, qui a rapidement désigné Jackson comme son attaquant numéro un. Une manière de clore le débat et démontrer sa confiance en son buteur. Bien qu'il a failli se retrouver en concurrence avec le Nigérian Victor Osimhen, dont le transfert a finalement échoué cet été, Nico Jackson est bien déterminé à s'imposer dans la hiérarchie des attaquants. Dans les plans de jeu de l’entraîneur, des joueurs comme Christopher Nkunku et Marc Gui sont encore derrière lui, renforçant ainsi son statut de N•1.



La saison dernière, Nicolas Jackson a participé à 35 matchs, marquant 14 buts et délivrant 5 passes décisives. Un bilan qui n’est pas sans rappeler les débuts de son idole, Didier Drogba, qui n’avait pas fait mieux en Premier League. Avec une telle forme, Jackson pourrait bien devenir la nouvelle terreur des défenses adverses. Les supporters de Chelsea peuvent espérer voir leur attaquant briller et mener l'équipe vers les sommets de la PL. L’avenir s’annonce prometteur pour « N15. »