Niary Tally / Limogeage de Pape Thiaw : Souleymane Guèye et Sidath Ndiaye vont assurer l'intérim.

Son limogeage annoncé dans la soirée du lundi 08 février 2021, l'entraîneur de Niary Tally, Pape Thiaw, sera provisoirement remplacé sur le banc par Souleymane Guèye qui sera secondé par Sidath Ndiaye. Une décision prise par le président de Niary Tally, Grand Dakar, Biscuiterie (NGB), Djibril Wade.



Le communiqué en question de préciser que « NGB et Pape Bouna THIAW ont décidé ce lundi 08 février 2021, d'un commun accord de mettre fin au contrat de ce dernier comme entraîneur du groupe professionnel en Ligue 1.L'ensemble du club tient à remercier Pape pour son professionnalisme tout au long de ces 3 dernières années... Souleymane Guèye secondé par Sidath Ndiaye est chargé d'assurer l'intérim. »Après trois saisons assez compliquées, NGB qui pointe actuellement en bas de classement avec 4 défaites de rang, a plus que jamais besoin d’un second souffle...