Niacourab : Un voleur multirécidiviste arrêté après une série de cambriolages nocturnes

Le Commissariat d’arrondissement de Jaaxay, Parcelles Assainies et Niacourab a procédé, ce 15 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu accusé de vols multiples commis de nuit par escalade et effraction.



Premier épisode – 6 septembre 2025

Un commerçant domicilié à Niacourab a signalé un cambriolage survenu à son domicile. Le voleur s’était introduit chez lui, dérobant trois téléphones portables. Filmé par les caméras de surveillance, il avait été brièvement poursuivi par la victime, qui était parvenue à récupérer onze téléphones portables abandonnés dans sa fuite.

Après vérification, les appareils ont été restitués à leurs propriétaires, eux aussi victimes de cambriolages cette même nuit dans le quartier.



Deuxième épisode – 14 au 15 septembre 2025

Quelques jours plus tard, le même suspect a récidivé en escaladant les grilles d’un autre domicile à Niacourab. Cette fois, il est reparti avec quatre téléphones portables et une valisette contenant des documents administratifs. Mais réveillé par le bruit, le propriétaire est parvenu à l’appréhender, avant de le remettre au délégué de quartier, puis à la police.



Une série de victimes

En tout, seize habitants de Niacourab ont été identifiés comme victimes du malfaiteur, ayant tous subi des cambriolages dans les mêmes conditions. Quinze téléphones portables récupérés ont été restitués à leurs propriétaires.



Les aveux partiels du suspect

Lors de son audition, le mis en cause a reconnu une partie des faits, mais a nié l’ensemble des accusations. Il a déclaré avoir écoulé les objets volés auprès d’un vendeur ambulant de téléphones opérant sur le marché noir de Keur Massar.



Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et d’autres victimes.