Réunis à Nguékhokh, dans le département de Mbour, les parents et amis de Daouda Ka ont voulu être clairs. Le porte-parole du jour, Abou Barry Ka, a dénoncé de manière énergique la passivité des autorités devant cette affaire.



"Nous dénonçons cette situation et nous demandons à l'État du Sénégal de réagir d'ici 15 jours, sinon nous prendrons toutes nos responsabilités et assumerons toutes les conséquences qui en découleront. Auparavant, nous lançons un appel pressant aux chefs religieux pour qu'eux aussi s'impliquent dans la gestion de l'affaire qui est née d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Mbar dans le département de Gossas..." a t’il indiqué.