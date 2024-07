Ngoundiane, un phare de l'excellence éducative dans l'académie de Thiès

Les résultats du baccalauréat général 2024 viennent de tomber et confirment une fois de plus la tradition d'excellence de Ngoundiane. Le Lycée de Ngoundiane a brillé avec 249 inscrits, dont 76 admis d'office et 110 admis au second tour, ce qui donne un nombre total de 186 admis, soit un impressionnant taux de réussite de 78 %. Ce taux dépasse largement la moyenne nationale qui est autour de 50 %.



Le Lycée de Diack Bodokhane, de son côté, a également fait honneur à la localité. Ainsi, sur 43 inscrits, 7 ont été admis d'office et 24 au second tour, portant le total à 31 admis, soit un taux de réussite de 72,09 %.



Enfin, l’école Al Azhar Cheikh Ibrahima Gning de Ngoundiane affiche 7 admis d’office et 8 au second tour sur un nombre total de 21 inscrits, ce qui fait un taux de réussite de 71,42 %. Cela prouve à suffisance l'engagement collectif remarquable.



Ces résultats démontrent une communauté unie et engagée. Depuis des années, le Maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, et toute son équipe, investissent de manière continue et durable dans l’éducation. Ces investissements se traduisent par la construction, au fil des ans, de nouvelles classes avec un bloc scientifique, la dotation en matériel de reprographie, et l'instauration de bibliothèques scolaires dans les maisons de jeunes de la commune. Des journées de synthèse avant le baccalauréat sont également organisées pour accompagner les élèves et les mieux préparer à l'épreuve. Un mérite accru revient aussi aux équipes pédagogiques (principalement les enseignants) dont l'engagement et le dévouement sont juste parfaits. Les parents ne sont pas en reste grâce à leur contribution conséquente à travers un suivi des apprentissages à la maison. Tous unissent leurs forces pour accompagner les apprenants.