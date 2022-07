Ngoundiane / Législatives 2022 : Mbaye Ndione remporte largement la victoire avec un score de 62%.

Comme lors des locales, le maire de Ngoundiane vient de confirmer son hégémonie dans son fief. Sur 13 839 inscrits, 5 912 personnes ont voté.



Le BBY a eu 3 660 voix, Yaw-Wallu a eu 1 805 voix, Wallu a eu 217 voix, les Serviteurs 90 voix, Natangué Askan Wi : 62 voix, Aar Sénégal 42 voix, Bokk Gis Gis 30 voix et Bunt-Bi 16 voix.



Les résultats globaux des élections législatives donnent le BBY largement vainqueur dans la commune de Ngoundiane avec un score 62 % et devance l'Inter coalition Yaw-Wallu de 1 845 voix. Pour dire une fois de plus, Mbaye a confirmé son hégémonie dans sa localité...