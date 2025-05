Ngor face au fléau de la drogue : un appel urgent à l’action collective « Trop c’est trop! »

La municipalité de Ngor est actuellement confrontée à un phénomène préoccupant : l'usage et le trafic de stupéfiants qui saperont le lien social. Comme l'a noté Mamadou Ndiaye, président du collectif Ngor Debout lors de son intervention, la présence de dealers et d'usagers parmi les jeunes est désormais une préoccupation majeure. Des interpellations fréquentes dans le secteur témoignent de l'étendue du problème et de l'urgence d'intervenir pour sauvegarder les générations à venir.



Des substances très recherchées, telles que le « képa » proposé à 5000 francs l'unité, incitent de nombreux jeunes à adopter des comportements dangereux, comme le vol et l'agression, pour soutenir leur consommation. Cette dépendance provoque un cycle de violence et d'insécurité affectant tous les niveaux de la société, des adolescentes aux adultes, et favorise des activités illicites telles que la prostitution et le crime.



Pour lutter contre ce fléau, Mamadou Ndiaye exhorte à une action collective rassemblant les résidents, ainsi que les autorités traditionnelles et administratives. Il souligne l'importance de signaler tout dealer ou consommateur et de travailler main dans la main avec les forces de l'ordre pour purger le quartier « La lutte contre la drogue ne peut se faire qu’en cassant le silence et en responsabilisant tous les acteurs locaux... »