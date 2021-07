Ngomène / 60 mille tonnes d'oignon risquent de pourrir : Les producteurs locaux interpellent le Président Macky Sall.

Les producteurs de la filière oignon de Touba Ngomène (Keur Moussa) et de Djender sont très remontés contre le ministre du commerce et estiment qu'elle a atteint ses limites. En effet, plus de 60 mille tonnes d'oignon sont en train de pourrir dans leurs maisons.



À cela s'ajoute des factures d'électricité estimées à des millions FCFA entre autres. Pire, renseignent ces travailleurs acculés par les banques, l’État du Sénégal les a laissés à eux-mêmes en favorisant l'agrobusiness. Ces derniers n'excluent pas de descendre dans la rue et de brûler des pneus parce que, estiment-t-ils, ils sont confrontés à un réel problème de survie. C’est pourquoi , vu les différentes rencontres avec la tutelle qui n'ont finalement rien donné, les producteurs interpellent le Président Macky Sall sur leur sort avant que le pire n'arrive...