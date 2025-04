Ngaye Mékhé: Mor Diop du mouvement " Song Daan" offre un bus flambant neuf à l'Asc Gouney Ngaye et s'engage...

Le président du mouvement " Song Daan" a offert ce samedi un bus de dernière génération à l'équipe fanion de la commune de Ngaye Mékhé, communément appelée " Gouney Ngaye". La cérémonie de remise des clés de ce véhicule a été paraphée aujourd'hui en présence des membres du staff, des notables et autres. Monsieur Mor Diop a déclaré que ce geste fait suite à une audience avec le staff de ladite Asc portant sur les problèmes auxquels celle-ci est confrontée notamment en terme de mobilité( moyen de transport).

" Alors on a pris l'initiative de mettre en leur disposition un bus de transport qui va leur permettre de se déplacer convenablement durant leur phase de compétition. Comme vous le savez, l'Asc Gouney Ngaye vit une situation particulière d'autant plus qu'elle n'a pas pour l'instant une infrastructure sportive au niveau communal pour lui permettre de recevoir les équipes durant les compétitions. Elle est obligée d'aller à Tivaouane pour recevoir les équipes. Après les réceptions, l'Asc est obligée aussi d'aller compétitir dans les autres villes. Donc tout cela nécessite des moyens de transport pour pouvoir bien se déplacer et assurer des performances pour l'Asc", a-t-il réagi.

Il s'agit ainsi d'un bus climatisé de 30 places qui servira à prendre " le staff et l'équipe, à les amener à destination et à les ramener à Ngaye Mékhé à chaque fois qu'il y a compétition", a-t-il ajouté.

Après avoir invité toutes les bonnes volontés à accompagner cette équipe, Mor Diop a également plaidé pour la délocalisation du stade de Ngaye qui est à proximité du cimetière de la localité. " Nous souhaitons avoir une infrastructure sportive, un stade digne de ce nom. Nous avons commencé à discuter avec des partenaires à l'international pour voir comment mettre à la disposition de la commune d'un stade". Maintenant cela n'est possible que si la population de Mékhé nous accorde sa confiance pour qu'on ait les prérogatives pour pouvoir la représenter au niveau des instances nationales et internationales", a-t-il conclu.