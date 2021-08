Ngalla Sylla (entraîneur équipe nationale Beach Soccer) : « Cette victoire est pour Raoul... »

La victoire de l'équipe nationale de Beach Soccer acquise ce dimanche sur le Portugal, a été dédiée à l'attaquant des Lions, Raoul Mendy. Selon le sélectionneur national, Ngalla Sylla, qui s'est prononcé depuis la Russie, au micro de Dakaractu, tout le groupe s'est battu corps et âme pour faire tomber les champions du monde en titre. Ce, pour plusieurs raisons dont l'hommage rendu à la mère de Raoul Mendy.



"Tout le mérite revient aux joueurs, aux dirigeants et à tout le staff technique. Chapeau à Raoul, aujourd'hui ce n'était pas du tout évident, après avoir reçu cette mauvaise nouvelle (le décès de sa mère...) Il fallait jouer jusqu'au bout pour gagner ce match et au moins contribuer à atténuer sa douleur. Cette belle victoire on la dédie à Raoul, vraiment il le mérite."



Sur le plan purement sportif, l'ancien capitaine des Lions de la plage dira : "Contre le grand Portugal, on a joué un match très physique, tactique mais aussi technique. Sur tous les plans, on a été dominateurs. Hormis sur les balles arrêtés, ils n'ont pas pu développer leur jeu. Maintenant cap sur les quarts de finale, l'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire atteindre les demi-finales..."



Un objectif plus que jamais réalisable pour le Sénégal, sextuple champion d'Afrique de la discipline qui court encore derrière une médaille à la Coupe du monde...