Nettoyage de la plage de l’Anse Bernard : Les jeunes du Plateau contre l’insalubrité, réclament au gouvernement la protection urgente du site

Pendant deux jours intenses, l’association Plateau Moñu Ñor a pris les devants pour sauver l’une des plages les plus fréquentées de Dakar : Anse Bernard. Armés de pelles, brouettes et balais, une dizaine de jeunes ont travaillé sans relâche pour débarrasser le site de tonnes de déchets, aidés exceptionnellement par l’UCG et le Cadre de Vie. Malgré ces efforts héroïques, la plage reste étouffée par les ordures, symbole criant d’un patrimoine abandonné.



Mais ce n’est pas tout : l’érosion côtière continue de ronger l'Anse Bernard sous les yeux impuissants des habitants. Face aux rumeurs d’un décret de déclassification qui plane comme une menace sur ce joyau naturel, l’association lance un appel urgent au Premier ministre et au Président de la République : “Protégez l'Anse Bernard avant qu’il ne soit trop tard !”

Le combat de Plateau Moñu Ñor n’est pas qu’un nettoyage, c’est un cri d’alerte pour sauver l’un des derniers trésors maritimes de la capitale...