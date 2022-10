« Nemmeku tour » dispersé à Joal : « Je pense que le régime de Macky Sall joue à merveille le rôle de la directeur de campagne pour Ousmane Sonko... » (Palla Samb, maire de Fann/Point-E)

Face à la presse aujourd'hui, lors de la signature de convention de son programme mère-enfant, le maire de la commune de Fann/Point-E, Palla Samb, affirme que nous sommes dans une anarchie.



« Si les leaders de Benno Bokk Yaakaar font leur tournée, rien ne se passe et si c'est l'opposition il y a des problèmes. Ousmane Sonko est un citoyen comme tout le monde. S’ils refusent les tournées, ils seront bien servis, car nous les Khalifistes, allons bientôt démarrer nos activités politiques, ils devront donc se préparer... », a déclaré l'édile de la commune de Fann/Point-E.



Selon lui, par cette façon de faire, le régime de Macky Sall joue aisément le rôle de directeur de campagne pour Sonko.



Élu municipal, il s'est prononcé aussi sur la naissance du réseau des élus locaux de Yewwi (RÉEL).

« On ne sent pas l'existence de l'association des maires du Sénégal, c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le réseau des élus locaux de Yewwi... Je lance un appel au président de l'association pour qu'il vienne en aide aux Maires, qui sont toujours oubliés dans les privilèges..."



Il terminera par affirmer que les maires n'ont personne qui revendique pour eux. Pour lui, les maires devraient avoir tous les privilèges que les députés ont, car ils sont tous élus au suffrage universel direct par les populations, et pourtant les maires n'ont même pas de voiture de service. Le conseil municipal de la mairie de Fann/Point-E avait voté un budget pour acheter une voiture au Maire, mais le refus est venu de la présidence. "Je suis maire depuis 2014 et jusqu'à présent, je ne suis pas véhiculé..."