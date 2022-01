Nécrologie : rappel à Dieu du Colonel Malick Cissé à l'hôpital Fann

Le Colonel Malick Cissé n’est plus! Il a été rappelé à Dieu à l'hôpital Fann hier nuit suite à une courte maladie. Ancien conseiller Spécial du Président de la République de l’époque, Me Abdoulaye Wade, il était un membre influent du parti démocratique sénégalais. Durant plusieurs années, le colonel Malick Cissé a « géré » des missions de l’ombre pour Me Abdoulaye Wade. Dakaractu se souvient dans un article qui lui avait été consacré, de son rôle dans le rapprochement entre l’ancien Président de la République et Idrissa Seck à la suite de leurs démêlés. Dakaractu présente ses condoléances à ses proches et au parti démocratique sénégalais.