Nécrologie : rappel à Dieu de l’avocat Me Pape Jean Seye

L’avocat Me Pape Jean Seye n’est plus. Il a été rappelé à Dieu cette nuit. Me Pape Jean Séye, était «un des ténors du Barreau du Sénégal et homme d'une grande courtoisie » a témoigné Seydi Gassama . Qu'Allah lui accorde le Paradis. Nos sincères condoléances à sa famille et à tous les avocats du Sénégal.